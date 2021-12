Hyloris conclut un partenariat stratégique avec Vaneltix

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals SA, société biopharmaceutique spécialisée engagée à répondre à des besoins médicaux non satisfaits en réinventant des médicaments existants, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu une collaboration stratégique avec Vaneltix Pharma Inc dans le cadre du développement et de la commercialisation d'Alenura comme traitement premier de douleurs aiguës de la cystite interstitielle/ syndrome de douleur vésicale.(CI/SDV)

Alenura est un produit candidat breveté, innovant et en phase clinique d'instillation vésicale qui associe sous une nouvelle forme alcalinisée, la lidocaïne, un analgésique bien connu, à l'héparine, un composant des membranes muqueuses. Grâce à ce double mode d'action novateur, Alenura a le potentiel unique de i) soulager immédiatement la douleur et ii) d'augmenter la couche muqueuse de la vessie. Lors d'études cliniques antérieures, Alenura a été bien toléré et s'est révélé plus efficace en termes de soulagement de la douleur, de réponse à l'urgence et d'amélioration des symptômes comparé au placebo, et à la lidocaïne seule.

Le Dr Dan Vickery, Directeur Général de Vaneltix Pharma, a commenté : "CI/SDV est une affection chronique de la vessie qui entraîne une gêne ou une douleur récurrente dans la vessie et la région pelvienne environnante. A ce jour, il n'existe aucun traitement curatif et il n'y a aucun traitement approuvé pour traiter les douleurs de cystite interstitielle. Nous avons découvert et développé Alenura afin de répondre à ces besoins médicaux non satisfaits et nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à Hyloris pour poursuivre le développement d'Alenura et apporter une innovation indispensable aux patients atteints de CI/SDV."