Hyloris annonce le recrutement d'un premier patient pour son essai clinique à 4 bras concernant Alenura

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals SA, société biopharmaceutique spécialisée qui s'engage à répondre à des besoins médicaux non satisfaits en réinventant des médicaments existants, annonce aujourd'hui que le premier patient a été recruté dans le cadre de l'étude de Phase 22 à 4 bras d'Alenura, visant à comparer le produit candidat à ses deux composants individuels (héparine et lidocaïne) ainsi qu'à un placebo.

Alenura est un produit candidat breveté, innovant et en phase clinique d'instillation vésicale qui associe la lidocaïne, un anesthésique bien connu, sous une nouvelle forme alcalinisée à l'héparine, un composant des membranes muqueuses3.

Alenura pourrait devenir un traitement médicamenteux de première ligne pour les crises douloureuses aiguës de la cystite interstitielle/syndrome de douleur vésicale.

Grâce à son double mode d'action innovant, Alenura a le potentiel unique de i) soulager immédiatement la douleur et ii) d'augmenter la couche muqueuse de la vessie. Dans des études4 cliniques antérieures contrôlées, Alenura a été bien toléré et s'est révélé plus efficace en termes de soulagement de la douleur, de réponse à l'urgence et d'amélioration des symptômes par rapport au placebo et à la lidocaïne seule.

Stijn Van Rompay, CEO d'Hyloris, a commenté : "Aujourd'hui, il n'existe aucun médicament spécifiquement homologué pour traiter les poussées de douleurs vésicales aiguës. Alenura offre la promesse d'une solution prête à l'emploi administrable par un médecin Nous sommes très enthousiastes à l'idée de soulager ces patients en améliorant les symptômes qui perturbent leur vie quotidienne."

"Ce programme de phase 2 ambitieux inclut d'autres essais cliniques, permettant potentiellement de réduire la durée et le nombre de patients nécessaires pour les phases 3 dans le but d'aider dès que possible les patients souffrant de cette indication."

Le produit Hyloris est développé en partenariat avec Vaneltix Pharma, Inc (Vaneltix), le partenaire de l'étude clinique.

Selon les termes de l'accord, Hyloris s'est engagée à réaliser des investissements échelonnés d'un montant total maximum de 6,7 millions d'USD pour les différentes phases 2 (4 bras, multi-doses et pharmaco -kinétique), la production et les activités liées à la réglementation, ainsi qu'à accorder un prêt de 0,5 million d'USD. Hyloris pourra recevoir un pourcentage progressif de la marge réalisée par Vaneltix sur le produit.