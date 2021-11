Hyloris annonce le début de l'étude de phase 2 de Miconazole-Bromure de Domiphène

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals SA, société biopharmaceutique spécialisée engagée à répondre aux besoins médicaux non satisfaits en réinventant les médicaments existants, annonce aujourd'hui que le premier patient a été recruté dans le cadre de la phase 2 de l'étude de recherche de dose du Miconazole-Bromure de Domiphène (MCZ-DB), une nouvelle crème vaginale à double mode d'action pour le traitement de la candidose vulvo-vaginale récidivante (CVVR), en cours de développement en partenariat avec Purna Female Health.

La CVV récidivante est également connue sous le nom d'infection à levure chronique et est caractérisée par au moins quatre épisodes symptomatiques aigus d'infection à levure par an.

Stijn Van Rompay, Chief Executive Officer d'Hyloris, a déclaré : "Nous sommes ravis que le premier patient a été traité dans l'étude de phase 2 de notre nouveau produit candidat à double mode d'action, qui associe une crème au nitrate de Miconazole à 2%, une crème vaginale actuellement disponible utilisée pour traiter la CVV aiguë, avec du Bromure de Domiphène, un ingrédient médicinal aux propriétés antiseptiques. MCZ-DB est une crème vaginale appliquée localement, et sur la base des résultats prometteurs d'études précliniques, nous pensons qu'elle pourrait avoir un potentiel important dans les infections récidivante à CVV, une indication mal desservie pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement topique administré localement. Nous sommes impatients de publier les principaux résultats, qui sont attendus au cours du deuxième semestre 2022."

Miconazole-Bromure de Domiphène est développé en partenariat avec Purna Female Health (PFH). Selon les termes de l'accord annoncé en février 2021, Hyloris s'est engagé à investir jusqu'à maximum 4,3 millions d'euros dans PFH (dont 1,27 million d'euros à la signature) et dirigera les activités de commercialisation et d'octroi de licences. Le brevet européen intitulé "Compositions contre les infections à Candida" a été délivré en juillet 2021.