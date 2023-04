Hyloris annonce la soumission des données relatives au conditionnement de Maxigesic IV demandées par la FDA aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals SA, société biopharmaceutique spécialisée qui s'engage à répondre aux besoins médicaux non satisfaits en réinventant les médicaments existants, annonce que son partenaire AFT Pharmaceuticals ("AFT") a soumis une réponse à la Food & Drug Administration (FDA).

L'organisme de réglementation américain avait demandé ces données supplémentaires dans le cadre de l'examen de l'autorisation de mise sur le marché de Maxigesic IV, un nouveau traitement non opioïde contre la douleur à double mode d'action administré par perfusion intraveineuse (IV).

La soumission d'un ensemble de données extractibles supplémentaires fait suite à une lettre de réponse complète reçue en juillet 2022 concernant l'évaluation de l'emballage primaire, à savoir le flacon et le bouchon du flacon dans lequel le produit pharmaceutique est stocké. Il est important de noter que la FDA n'a signalé aucun problème lié aux données générées au cours du programme de développement clinique.

La réponse officielle à la lettre de réponse complète a été déposée auprès de la FDA le 17 avril 2023. Dans l'hypothèse d'une évaluation positive par la FDA, cela implique un enregistrement de Maxigesic IV pour le marché américain potentiellement avant la fin de l'année.

Les ventes pourraient suivre peu après suite à un accord de licence et de distribution exclusive ayant déjà été signé entre AFT et Hikma Pharmaceuticals ("Hikma"). Hikma est l'un des principaux fournisseurs de produits hospitaliers complexes et injectables aux États-Unis.

Selon les termes de l'accord de collaboration de développement entre Hyloris et AFT, Hyloris est éligible pour recevoir une part de tous les revenus liés au produit, tels que les droits de licence, les redevances, les paiements d'étape, perçus par AFT.

Stijn Van Rompay, CEO d'Hyloris, a commenté : "Nous sommes enthousiastes à l'idée de libérer le potentiel de Maxigesic IV pour améliorer la vie des patients sur le plus grand marché de la santé au monde. Nous pensons que les données que nous avons soumises satisferont aux exigences de la FDA".

"Aux États-Unis, la consommation prolongée d'opioïdes peut être considérée comme l'une des complications les plus courantes après une intervention chirurgicale non urgente, survenant dans 5,9% à 6,5% des cas. Ce problème de société a un impact tragique sur de nombreuses vies américaines. Il existe un besoin urgent de traitements de la douleur non opioïdes, plus sûrs et plus efficaces en milieu hospitalier, afin d'éviter de déclencher une dépendance chez les patients. Maxigesic IV promet de devenir une option appréciable dans le traitement de la douleur sans les effets secondaires et le risque de dépendance associés aux opioïdes".