Hyloris annonce la date PDUFA plus tôt que prévue pour Maxigesic IV

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals SA, société biopharmaceutique spécialisée engagée à répondre aux besoins médicaux non satisfaits en réinventant les médicaments existants, annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a déterminé la date du PDUFA (Prescription Drug User Fee Act) pour la demande de nouveau médicament (NDA) pour Maxigesic IV le 30 juin 2022.

La date PDUFA est la date à laquelle la FDA doit répondre à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament.

Maxigesic IV, une nouvelle combinaison unique de 1000 mg de paracétamol et de 300 mg d'ibuprofène en solution pour perfusion, indiquée pour le soulagement de la douleur légère à modérée et pour la prise en charge de la douleur modérée à sévère en complément des analgésiques opioïdes, lorsqu'une voie d'administration intraveineuse est considérée comme cliniquement nécessaire.

Maxigesic IV a été développé dans le cadre de l'accord de collaboration entre Hyloris et AFT Pharmaceuticals et est actuellement sous licence dans plus de 100 pays à travers le monde, a été enregistré dans 28 pays et est commercialisé dans cinq pays. Maxigesic IV est protégé par plusieurs brevets accordés et demandes de brevets en cours.