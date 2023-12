Hyloris annonce l'approbation du Gel Podofilox par la FDA américaine

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals SA, société biopharmaceutique spécialisée qui s'engage à répondre à des besoins médicaux non satisfaits en réinventant des médicaments existants, annonce que son partenaire Padagis a reçu l'approbation définitive de la Food & Drug Administration américaine (FDA) pour la demande abrégée de nouveau médicament (ANDA) relative à son Gel Podofilox, le premier générique de Condylox Gel 0,5% aux États-Unis.

Le Gel Podofilox est un médicament antimycosique utilisé dans le traitement topique des condylomes génitaux externes et périanaux.

Au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre 2022, Condylox Gel 0,5% a permis de réaliser des ventes sur le marché américain estimées à 9 millions d'USD, selon IQVIA Health. La FDA a accordé une exclusivité à la thérapie générique concurrentielle (CGT), qui permet à Padagis de bénéficier d'une période d'exclusivité commerciale de 180 jours durant laquelle d'autres génériques ne peuvent être lancés sur le marché. La commercialisation par Padagis débutera en décembre 2023.

Stijn Van Rompay, CEO d'Hyloris, a commenté : "Il s'agit de la seconde approbation de médicaments aux États-Unis cette année soutenue par Hyloris, après notre récent succès avec Maxigesic IV. Nous sommes ravis de lancer, avec Padagis, la première version générique de Condylox Gel aux États-Unis. La disponibilité du Condylox Gel générique conforte la mission d'Hyloris qui est de marquer une différence significative dans la vie des patients en proposant des solutions pharmaceutiques innovantes et accessibles. L'entreprise reste concentrée sur l'élargissement de son portefeuille afin de répondre aux besoins médicaux non satisfaits et de contribuer à un système de soins de santé plus durable."