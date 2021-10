Hyloris annonce l'approbation de Maxigesic IV au Royaume-Uni et en Irlande

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals SA, une société biopharmaceutique spécialisée engagée à répondre aux besoins médicaux non satisfaits en réinventant les médicaments existants, annonce aujourd'hui la nouvelle extension de l'empreinte européenne de Maxigesic IV, une nouvelle combinaison unique de 1000 mg de paracétamol et 300 mg d'ibuprofène en solution pour perfusion, pour le traitement de la douleur post-opératoire.

Maxigesic IV a maintenant obtenu les approbations réglementaires au Royaume-Uni et en Irlande, augmentant ainsi le nombre de pays dans lesquels le partenaire d'Hyloris, AFT Pharmaceuticals, a obtenu l'approbation réglementaire pour Maxigesic IV à 27 pays, dont 21 pays à la fin mars 2021. Kensington Pharmaceuticals Ltd., le distributeur pour le Royaume-Uni et Jed Pharma Ltd, le distributeur en Irlande, se préparent maintenant à commencer les ventes au premier trimestre 2022.

Chaque année, plus de 3,1 millions d'interventions chirurgicales sont effectuées au Royaume-Uni et en Irlande, et le marché de la douleur postopératoire dans ces pays devrait atteindre 122,1 millions de dollars d'ici 2028 à un taux de croissance annuel composé de 13,23% de 2017 à 2028.1

Stijn Van Rompay, Chief Executive Officer d'Hyloris, a ajouté : "Maxigesic IV est un traitement révolutionnaire de la douleur sans opioïde, offrant aux chirurgiens une alternative bien tolérée et efficace aux opioïdes hautement addictifs. Nous sommes très heureux que Maxigesic IV gagne du terrain avec des approbations réglementaires supplémentaires et, avec nos partenaires, nous sommes impatients de rendre le produit disponible sur ces marchés clés."

Maxigesic IV a été développé dans le cadre de l'accord de collaboration signé en 2012 entre Hyloris et AFT Pharmaceuticals. Le produit est actuellement sous licence dans plus de 100 pays à travers le monde, a été enregistré dans 27 pays et est maintenant lancé dans 5 pays. Maxigesic IV est protégé par plusieurs brevets délivrés et demandes de brevet en cours.