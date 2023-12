Hyloris annonce des résultats cliniques positifs pour son produit Valacyclovir (HY-029) en suspension orale

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals SA, société biopharmaceutique spécialisée qui s'engage à répondre à des besoins médicaux non satisfaits en réinventant des médicaments existants, a annoncé les résultats positifs d'une étude clinique pivot portant sur son produit propriétaire de Valacyclovir en solution orale.

Cela permettra de préparer une demande d'autorisation de mise sur le marché (NDA) en vue d'une soumission à la FDA prévue en 2024.

Stijn Van Rompay, CEO d'Hyloris, a commenté : "Nous avons franchi une étape importante avec ce nouveau mode d'administration, plus efficace, de cette molécule bien connue qui est prescrite plus de 5 millions de fois par an aux États-Unis. De nombreux avantages sont attendus grâce à cette nouvelle formulation qui répond aux imprécisions de dosage potentielles associées à l'écrasement des comprimés, visant à améliorer la stabilité et la conservation, contribuant au final à une meilleure observance du traitement par le patient et à une meilleure qualité de vie."