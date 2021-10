Hyloris acquiert une technologie brevetée révolutionnaire pour développer et commercialiser l'aspirine IV aux États-Unis dans le traitement des maladies coronariennes

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals, société biopharmaceutique spécialisée engagée à répondre aux besoins médicaux non satisfaits en réinventant les médicaments existants, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un accord de licence mondial exclusif avec Rhoshan Pharmaceuticals Inc, pour développer, fabriquer et commercialiser de l'acide acétylsalicylique intraveineux (anciennement connu sous le nom de HY-073), pour le traitement des patients hospitalisés suspectés d'être atteints du syndrome coronarien aigu (SCA) L'acide acétylsalicylique IV n'est actuellement pas disponible sur le marché US et Hyloris prévoit de commercialiser le produit aux États-Unis avec sa propre force de vente ciblant spécifiquement les cardiologues en milieu hospitalier.

La maladie coronarienne est un terme commun pour l'accumulation de plaque dans les artères du coeur, et est la principale cause de mortalité aux États-Unis.1 La maladie coronarienne peut conduire au SCA, une maladie potentiellement mortelle qui représente 50% de tous les décès liés aux maladies cardiovasculaires, comprenant un infarctus aigu du myocarde (crise cardiaque), un angor instable (douleur thoracique pouvant signaler une crise cardiaque imminente) ou une mort subite d'origine cardiaque. Aux États-Unis, environ 2 millions de patients atteints d'un infarctus aigu du myocarde et atteints d'un angor instable sont admis chaque année à l'hôpital.2

"Rhoshan Pharmaceuticals pense que l'impact clinique de l'aspirine injectable pourrait être énorme, à commencer par le contexte cardiovasculaire. Chaque minute est critique lors du traitement d'une suspicion d'infarctus du myocarde, et ce produit a le potentiel de gagner un temps précieux dans ce contexte hyperaiguë", a déclaré Hitha Palepu, Chief Executive Officer de Rhoshan Pharmaceuticals. "Notre partenariat avec Hyloris aligne notre expertise en développement avec leur expérience dans la commercialisation. Nous attendons avec impatience l'impact collectif que nous pouvons avoir pour améliorer les soins de santé, ensemble."