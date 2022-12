Hyliko choisit les systèmes de batteries de Forsee Power pour ses camions à hydrogène

(Boursier.com) — Hyliko , la première plateforme de mobilité hydrogène dédiée à la décarbonation du transport routier de marchandises annonce avoir choisi Forsee Power comme partenaire pour équiper ses premiers poids-lourds hydrogène avec le système de batteries intelligent PULSE 2.5.

Hyliko, la première solution intégrée de décarbonation de la mobilité lourde

Précurseur sur le marché français, Hyliko est la première plateforme de mobilité hydrogène dédiée à la décarbonation du transport routier de marchandises proposant une offre "clé en main" de mise à disposition et maintenance des poids lourds hydrogène, de production et distribution d'hydrogène "super vert" via son réseau de stations d'avitaillement et de gestion de l'empreinte carbone.

Hyliko propose deux modèles de camions à hydrogène : un tracteur 44t et un porteur 26t 6x2 et 6x4. Les batteries Forsee Power seront installées sur ces premiers véhicules dès les premières livraisons prévues en 2023. Le niveau élevé de performances en forte puissance pour un encombrement réduit offert par les modules Pulse 2.5 de Forsee Power permet d'optimiser l'architecture des poids-lourds hydrogène en vue de meilleures performances d'usage.

L'offre proposée par Hyliko permet aux transporteurs d'accomplir leurs missions quotidiennes avec des poids lourds hydrogène tant dans les Zones à Faibles Emissions (ZFE) qu'à l'extérieur de ces zones. Elle s'appuie sur un hydrogène " super vert " produit à partir de résidus de biomasse, une ressource renouvelable collectée localement, en circuit court, à partir de déchets forestiers et bientôt agricoles.

A ce jour, Hyliko a reçu des intérêts marqués de la part de ses clients pour plus de 350 poids-lourds hydrogène, au premier rang desquels figurent les groupes Point.P, BERT&You et Berto.

"Notre choix s'est porté sur Forsee Power pour la qualité et les performances de leurs batteries. Le système de batteries PULSE 2.5 extra-plat à haute puissance nous apparaît être une solution de choix pour les premiers poids-lourds hydrogène que nous destinons à nos clients. Le fait d'être un fournisseur français, nous a également conforté dans notre démarche de favoriser les filières française et européenne pour notre offre de décarbonation du transport routier de marchandises." explique Ovarith Troeung, Directeur Général d'Hyliko.

Forsee Power renforce sa position de leader Européen des batteries pour véhicules lourds

Le système de batteries est indispensable au bon fonctionnement d'un véhicule à hydrogène. La pile à combustible, connectée aux réservoirs d'hydrogène, produit de l'électricité qui alimente le moteur électrique. L'hydrogène est donc la principale source d'énergie pour le véhicule. Les batteries, chargées par l'électricité de la pile à combustible, permettent de générer un complément d'énergie lors de brusques variations de charge (accélération ou montée en forte pente). Le véhicule est ainsi entraîné principalement par la pile à combustible tandis que la batterie vient en support pour fournir plus de puissance.

Le format extra-plat des modules Pulse 2.5 de Forsee Power combiné à leur très forte puissance permet de libérer l'espace nécessaire pour l'intégration de piles à combustible et des réservoirs d'hydrogène, et donc optimiser l'espace dédié aux marchandises. Les batteries seront fixées sur les flancs des camions Hyliko pour un total de puissance générée par la batterie de 60,7 kWh.

Forsee Power s'est positionné comme le leader des systèmes de batteries pour véhicules lourds à hydrogène en Europe et équipe déjà plusieurs centaines de véhicules (bus et bennes à ordures ménagères par exemple).

"Nous sommes fiers d'accompagner Hyliko dans le développement de son camion à hydrogène. Forsee Power a su développer une large gamme de batteries pour accompagner la transition énergétique des véhicules, qu'ils soient 100% batteries ou à hydrogène. Notre système de batteries PULSE 2.5 extra-plat à haute puissance est une excellente solution pour ces camions où le défi est d'optimiser le volume occupé, le poids embarqué et l'autonomie pour permettre un transport de marchandise zéro émission sur de longues distances" explique Sébastien Rembauville-Nicolle, Vice President Business Development de Forsee Power.