Hydrogène de France : Prix de l'action fixé à 31,05 euros, en haut de la fourchette indicative

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hydrogène de France, pionnier dans le développement d'infrastructures permettant la production d'électricité continue ou à la demande à partir d'hydrogène issu d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), annonce le vif succès de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0014003VY4 - mnémonique : HDF).

L'Offre a bénéficié du soutien d'investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang, illustrant ainsi leur confiance dans le modèle et les perspectives de développement de Hydrogène de France. L'offre a été également largement plébiscitée par les actionnaires individuels souhaitant s'associer à l'ambition mondiale de Hydrogène de France et ainsi participer à la nécessaire transition énergétique portée par la société.

Caractéristiques :

-Prix de l'action fixé à 31,05 euros, en haut de la fourchette indicative

-Demande globale de 196,4 ME, soit une sursouscription de 1,7 fois (161,1 ME dans le cadre du Placement Global et 35,3 ME dans le cadre de l'Offre au Public)

-Montant total de l'Opération de 132,2 ME, pouvant être porté à 152 ME en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation

-Augmentation de capital d'un montant de 115 ME, exercice intégral de la clause d'extension pour 17,2 ME

-Capitalisation boursière de 425,7 ME

-Début des négociations le 24 juin 2021 (sous forme de promesses) sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.