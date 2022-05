Hydrogène de France et Captrain France vont développer des locomotives à hydrogène

(Boursier.com) — Hydrogène de France (HDF) et Captrain France, filiale de la SNCF, signent un accord de partenariat pour le développement de locomotives à hydrogène afin d'apporter une solution de décarbonation au fret ferroviaire français et européen.

Cette collaboration vise au développement d'une locomotive de manoeuvre à hydrogène innovante et zéro émission pour assurer des opérations logistiques sur sites industriels. La première étape de la collaboration entre HDF Energy et Captrain concernera le lancement du projet HyShunt : un projet de rétrofit d'une locomotive actuellement alimentée par un moteur thermique Diesel. Cette locomotive, d'une puissance d'environ 700 kW, sera rétrofitée en intégrant un système de propulsion électrique décarboné alimenté par de l'hydrogène, vert ou bas carbone, via un système de pile à combustible de forte puissance fabriqué et intégré par HDF Energy.

Rappelons que le principe de rétrofit consiste à transformer un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile combustible hydrogène.