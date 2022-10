Hydrogène : création d'Innoplate

(Boursier.com) — 4 mois après l'accord initial, Schaeffler et Symbio, co-entreprise de Faurecia et Michelin dans le domaine de l'hydrogène, ont annoncé aujourd'hui que la création d'Innoplate, leur joint-venture (50/50), est effective suite à l'obtention des autorisations règlementaires habituelles.

Située à Haguenau, en Alsace, Innoplate produira des plaques bipolaires pour piles à combustibles, à destination des solutions de mobilité et énergétiques du monde entier. La préparation du site et la commande des équipements ont commencé, conformément à l'objectif de débuter les opérations au début de l'année 2024.

En capitalisant sur le savoir-faire et l'expertise de ses sociétés mères, opérant respectivement dans la production de masse de plaques bipolaires métalliques, et dans la technologie des piles à combustible, Innoplate compte industrialiser la production à grande échelle, ainsi qu'accélérer la production de plaques bipolaires de nouvelle génération pour l'ensemble du marché des piles à combustible PEM (membrane échangeuse de protons). Innoplate améliorera ainsi les performances et la compétitivité pour ses clients en réduisant les coûts, contribuant ainsi à une adoption forte par le marché.

Avec Innoplate, Schaeffler et Symbio concrétisent leur engagement à construire un leadership technologique et industriel en Europe, soutenant la détermination stratégique de l'Europe à garantir sa souveraineté technologique dans l'économie de l'hydrogène.