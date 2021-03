Hybrigenics : une ligne de financement en fonds propres de 50 ME pour la croissance externe

(Boursier.com) — Hybrigenics annonce la mise en place d'un financement d'un montant total maximum de 50 ME. Ce financement s'opère via l'émission de bons donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions nouvelles de la Société intégralement réservée à IRIS. Jean-Paul Ansel, Président du Conseil d'administration d'Hybrigenics, déclare : "Hybrigenics a privilégié la solution de financement proposée par la société IRIS qui offre des conditions financières très attractives, avec notamment l'absence de commission et une flexibilité totale avec la possibilité de mettre fin sans frais aux tirages à tout moment. Ces fonds nous permettront, à l'image d'un SPAC, de saisir des opportunités d'investissements avec des retours sur investissement significatifs. Nous ciblons des sociétés disposant de technologies novatrices dans l'univers de la médecine personnalisée, qui représentent le futur sur le plan de la santé ou de l'esthétisme".

Le Conseil d'administration d'Hybrigenics, réuni le 5 mars 2021, agissant sur délégation de compétence de l'assemblée générale extraordinaire réunie le 23 juillet 2020 aux termes de sa 14ème résolution l'autorisant à émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital au profit d'une deuxième catégorie de personnes, a décidé le principe de l'émission à titre gratuit au profit de l'Investisseur d'un maximum de 20.000 Bons donnant chacun droit à l'émission d'une Obligation d'une valeur nominale de 2.500 euros sur le fondement des articles L. 225-129-2, L. 225-129-4, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce.

Ce financement vise à permettre à Hybrigenics de disposer des moyens financiers nécessaires pour saisir des opportunités d'investissements permettant d'espérer des retours sur investissement significatifs dans des sociétés disposant de technologies novatrices dans l'univers de la médecine personnalisée (biotech, cellules souches autologues, beauté, anti-aging, microbiote, probiotique et compléments alimentaires en particulier), pour certaines déjà identifiées.

Hybrigenics publiera le 30 avril ses comptes annuels 2020, clos le 31 décembre 2020.