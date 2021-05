Hybrigenics : signature d'un protocole pour l'entrée au capital de la biotech française Inoviem Scientific

(Boursier.com) — Hybrigenics annonce la signature d'un protocole pour son entrée au capital d'Inoviem Scientific, une société de biotechnologie strasbourgeoise spécialisée dans la pharmacologie translationnelle.

Fondée en 2011 par Pierre Eftekhari, Inoviem Scientific est détentrice de technologies brevetées uniques et de pointe permettant l'identification et la compréhension précoce des mécanismes de réponse thérapeutique chez les patients traités par des médicaments ainsi que la prévention des effets secondaires indésirables liés aux traitements.

Forte de ses solutions technologiques et de son expertise unique en pharmacologie translationnelle, Inoviem Scientific accompagne déjà de nombreuses entreprises pharmaceutiques majeures à travers le monde afin de leur permettre de comprendre et caractériser les mécanismes d'actions de leurs médicaments, étape cruciale non seulement pour établir les dossiers réglementaires mais également pour permettre la mise au point de thérapies mieux ciblées.

Dans le cadre de cette opération, Hybrigenics ferait l'acquisition, dans un premier temps, de l'intégralité de la participation détenue par le fonds d'amorçage régional Capital Grand Est au capital d'Inoviem Scientific, soit environ le tiers du capital, et pourrait détenir à terme, au travers de l'exercice de BSA-AIR (bons de souscription d'actions) émis par Inoviem Scientific, jusqu'à 46,64% de la société d'ici fin 2023. Cette prise de participation au capital d'Inoviem Scientific sera financée par la ligne de financement en fonds propres par émission de bons d'émission d'obligations remboursables en actions nouvelles annoncée en mars 2021.

Les fonds qui seraient levés par Inoviem Scientific via l'exercice de BSA-AIR ont pour objectif d'automatiser davantage les technologies afin d'augmenter les capacités d'analyse de la société et répondre ainsi aux demandes croissantes des entreprises pharmaceutiques. Ils permettraient également de renforcer l'équipe managériale et opérationnelle et d'ouvrir des bureaux de représentation commerciale pour se rapprocher des clients en Amérique du Nord et en Asie.