Hybrigenics présentera son plan stratégique le 30 novembre

(Boursier.com) — A l'occasion de la présentation du nouveau plan stratégique qui vise à orienter la stratégie de la société dans la chaîne de valeur des traitements thérapeutiques au service des acteurs de l'industrie pharmaceutique et de la biotechnologie, Hybrigenics SA convie ses actionnaires et tous les investisseurs individuels à une visioconférence, le mercredi 30 novembre à 18h30.

Lors de cette visioconférence, Léone Atayi, Directrice générale, détaillera les trois phases du nouveau plan stratégique :

- La phase "Renaissance", sur l'affirmation de la nouvelle identité du Groupe et le rétablissement de la croissance et la génération de trésorerie.

- La phase "Transformation", visant à faire évoluer le modèle économique d'Hybrigenics dans la chaîne de valeur du développement des traitements thérapeutiques.

- La phase "Expansion", accélérant le déploiement et la croissance internationale du Groupe.

Léone Atayi, Directrice générale, répondra également aux questions des actionnaires et des investisseurs individuels sur ce plan stratégique et les perspectives d'Hybrigenics.