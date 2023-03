Hybrigenics poursuit son plan de développement

(Boursier.com) — Hybrigenics SA a enregistré une année record en termes d'investissement. Les filiales d'Hybrigenics se sont ainsi vues dotées de 4 ME pour finaliser leur phase de structuration respective.

Cette phase s'ancre dans notre stratégie, dont l'objectif est de transformer Hybrigenics en un groupe présent dans la chaîne de valeur des traitements thérapeutiques, spécialisé dans le développement de biothérapies innovantes au service des acteurs de l'industrie pharmaceutique et de la biotechnologie.

Cette étape nécessaire a permis de sécuriser les actifs du groupe, en vue de l'augmentation de nos capacités de production et de l'accélération notre déploiement à l'international.

Le groupe se concentre désormais sur sa phase de production et accentue son plan marketing et commercial.

Chaque filiale dispose maintenant d'une plateforme opérationnelle en capacité d'adresser vers ses marchés une offre à forte valeur ajoutée.

L'objectif de rentabilité et de croissance du groupe se précise à travers l'accroissement des carnets de commandes, la progression du taux de rétention des clients et les nouvelles parts de marché gagnées à l'international.

Hybrigenics est en passe d'atteindre son ambition de devenir un groupe réunissant recherche, production et distribution sur une plateforme technologique commune.

La société prévoit plusieurs temps forts pour dévoiler à ses actionnaires sa stratégie et ses avancées. Les dates seront communiquées dans les prochains jours.

Prolongation de la durée de la ligne de financement en fonds propres avec IRIS

Ces investissements ont pu être réalisés grâce au contrat de financement avec IRIS mis en place en mars 2021.

Le contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'obligations remboursables en actions nouvelles (BEORA) a fait l'objet d'un avenant en date du 13 mars 2023 afin de prolonger sa période d'engagement.

Cette période d'engagement, initialement fixée à 24 mois à compter de la signature du Contrat, est portée à 48 mois. Par conséquent, elle prendra fin le 19 mars 2025 au lieu du 19 mars 2023.