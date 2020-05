Hybrigenics : perte réduite sur l'exercice 2019

Hybrigenics : perte réduite sur l'exercice 2019









(Boursier.com) — Le programme de développement d'Hybrigenics reposait essentiellement sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la vitamine D actif par voie orale. L'échec de l'étude clinique de l'inécalcitol en double aveugle contre placebo concernant la leucémie myéloïde aiguë (LMA) a entraîné l'arrêt de ce projet. L'activité en 2019 a donc consisté à gérer le portefeuille des familles de brevets qui protègent l'utilisation de l'inécalcitol dans l'éventualité d'une reprise de ce produit par d'autres acteurs pharmaceutiques ou biotechnologiques.

Consécutivement à l'arrêt de ce projet, Hybrigenics avait engagé fin 2018 une réduction drastique de ses charges d'exploitation. Ainsi, la perte d'exploitation a été ramenée de -7,6 millions d'euros en 2018 à -1,4 ME en 2019 (dont -1 ME à l'issue du 1er semestre 2019).

Après comptabilisation d'un résultat exceptionnel positif de 0,7 ME, constitué principalement de reprises de provisions et de la réévaluation à la hausse du CIR (Crédit Impôt Recherche) au titre de l'exercice 2018, le résultat net part du groupe s'élève à -0,7 ME (-7,5 ME en 2018).

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres s'élevaient à 5,2 ME.

Le capital social est passé de 467.359,48 euros à 2.337.697,40 euros, divisé en 233.769.740 actions de 0,01 euro chacune, suite à une diminution du capital social par absorption de pertes puis une augmentation du capital social à travers l'apport partiel d'actifs de DMS.

Post-clôture de l'exercice 2019

Par décision du Conseil d'administration d'Hybrigenics, Julien Gauthier a été nommé Directeur général de la société, en remplacement de Rémi Delansorne.