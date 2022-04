Hybrigenics : obtient le marquage CE et le lancement commercial du dispositif Macrofill vacuum

(Boursier.com) — Hybrigenics SA, qui constitue avec ses filiales le pôle DMS Biotech de DMS Group, annonce le marquage CE et la commercialisation de son nouveau dispositif médical : le Macrofill vacuum.

Après plusieurs années de recherche et développement, les premières utilisations cliniques du Macrofill vacuum confirment l'avancée technologique réalisée. Ce dispositif médical novateur et breveté à usage unique réduit significativement le temps de prélèvement de grandes quantités de cellules adipeuses. Les chirurgiens peuvent ainsi prélever et traiter jusqu'à 400 ml de cellules adipeuses dans une même procédure grâce au protocole développé par la société Stemcis. Ce protocole clinique préserve la survie des cellules prélevées, assure au patient une prise de greffe de plus de 90% et une réduction majeure des inflammations.

Cette innovation, présentée en France lors du 65e congrès de la SoFCPRE (Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice & Esthétique) à Paris fin 2021, sera commercialisée via le réseau de distribution international Hybrigenics, dans les prochains mois.