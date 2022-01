Hybrigenics : Léone Atayi est nommée à la Direction générale

(Boursier.com) — Dans le cadre de son évolution stratégique concentrée sur le développement de nouveaux procédés favorisant notamment le développement de biothérapies Hybrigenics SA ,qui constitue avec ses filiales le pôle DMS Biotech de DMS Group , annonce la nomination, lors du Conseil d'administration du 6 janvier, de Mme Léone Atayi à la Direction générale de la société.

Léone Atayi évolue depuis plus de 10 ans dans le domaine de la biotechnologie et l'industrie pharmaceutique. Elle a notamment occupé le poste de Directrice administrative et financière au sein d'une entreprise leader mondial des réactifs de transfection, consommables utilisés pour la production de thérapies cellulaires et géniques en forte croissance, dont elle était aussi actionnaire et membre du Conseil d'administration. Léone Atayi a piloté le développement de l'organisation, des fonctions financières, administratives et des ressources humaines. Son apport et un marché favorable ont permis à l'entreprise de décupler son chiffre d'affaires en 4 ans et d'accroître sa valorisation, portée de 10 ME à 500 ME lors de la cession de cette société.

Léone Atayi apportera son expérience dans la direction et l'exécution d'activités stratégiques.