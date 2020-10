Hybrigenics : le résultat d'exploitation du 1er semestre s'élève à -0,1 ME

(Boursier.com) — Le résultat d'exploitation du 1er semestre d'Hybrigenics s'élève à -0,1 ME, en progression de +0,9 ME par rapport au 1er semestre 2019. L'activité de la société en 2020 concerne principalement l'entretien du portefeuille de brevets et la gestion des filiales tandis qu'en 2019, la société supportait encore des frais liés à la fermeture des centres d'expérimentation technique et des frais de personnel.

Au 30 juin 2020, les capitaux propres s'élèvaient à 5,1 ME.

Les autres postes du bilan ne présentent pas de changement notable par rapport à fin 2019.

Au cours du 1er semestre 2020, la société DMS SA, actionnaire majoritaire depuis l'apport partiel d'actifs réalisé en octobre 2019, a cédé une partie des titres qu'elle détenait dans la société, tout en conservant le contrôle du capital. Au 30 juin 2020, DMS Group détenait 59,34% du capital de la société.