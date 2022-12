Hybrigenics dévoile les objectifs de son plan stratégique

(Boursier.com) — Hybrigenics SA a présenté son plan stratégique visant à orienter la stratégie d'Hybrigenics dans la chaîne de valeur des traitements thérapeutiques au service des acteurs de l'industrie pharmaceutique et de la biotechnologie.

Ce plan stratégique a été structuré en trois phases, lancées en parallèle :

- La phase "Renaissance", qui a débuté fin 2021 et qui s'étendra jusqu'en 2023, se concentrera sur l'affirmation d'une nouvelle identité permettant d'identifier clairement le Groupe Hybrigenics en tant qu'acteur de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, et sur le rétablissement de la croissance et la génération de trésorerie.

- La phase "Transformation", qui se poursuivra jusqu'en 2025, fera évoluer le modèle économique d'Hybrigenics vers l'intégration synergique des technologies faisant du Groupe un précurseur dans la chaîne de valeur du développment des traitements thérapeutiques.

- La phase "Expansion", qui débutera en 2024, verra s'accélérer le déploiement international du Groupe contribuant à augmenter le chiffre d'affaire.

A l'issue du plan, le Groupe Hybrigenics vise de réaliser un chiffre d'affaires total avec l'ensemble de ses filiales (Stemcis, Inoviem Scientific, Bcell Design, Pims Technology) de 60 ME à horizon 2025, à comparer à un chiffre d'affaires total attendu autour de 2 ME en 2022.

La présentation du plan stratégique d'Hybrigenics est disponible sur le site internet de la société (www.hybrigenics.com), sections Documents.