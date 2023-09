Hybrigenics devient Aton

(Boursier.com) — Hybrigenics se repositionne sous le nom d'Aton, marquant ainsi l'aboutissement d'une transformation de sa vision et de sa stratégie entamée il y a 2 ans. La nouvelle identité visuelle et le rebranding, développés au cours de l'année dernière, s'alignent sur l'engagement plus large d'Aton à positionner l'entreprise comme un acteur de premier plan dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.

"Cette renaissance soutient également son plan d'action visant à faire progresser les traitements d'aujourd'hui et de demain, et à créer, soutenir et dynamiser les entreprises de son portefeuille", explique la société qui poursuit : "Notre société du secteur des sciences médicales suit une approche globale et couvre tous les domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, la cardiologie, la dermatologie, la neurologie, l'hématologie, les maladies inflammatoires telles que la maladie de Crohn, et les allergies. A travers ses produits et services, la société aide ses partenaires et clients à prendre plus rapidement de meilleures décisions et à mieux prendre soin des patients".

Emergence d'une nouvelle génération de traitements ?

Société créée en 1998, Aton est une société dans le secteur des sciences médicales constituée de 4 entités :

- Bcell Design conçoit, produit et distribue des anticorps de première qualité pour les secteurs du diagnostic in vitro (DIV), de la recherche, et du développement des produits thérapeutiques ;

- Inoviem Scientific " soutient les sociétés biopharmaceutiques en accélérant et en sécurisant l'ensemble du processus de développement de leurs médicaments ;

- PIMS Technology développe un instrument d'analyse conçus pour personnaliser les traitements, en s'assurant que ces derniers soient adaptés au besoin des patients ;

- Stemcis fabrique des kits chirurgicaux destinés au lipofilling.

La décision de repositionnement d'Aton reflète ses aspirations et son engagement en faveur de l'innovation dans les sciences médicales. Le nouveau nom de la société affirme son savoir-faire technologique au service de l'émergence d'une nouvelle génération de traitements.

Repositionnement

Au coeur de la vision d'Aton, le doublement de ses effectifs sur les deux prochaines années constitue un tournant stratégique qui renforcera ses capacités et accélérera les efforts de recherche et développement. En agrandissant son équipe d'experts et en exploitant la diversité de leurs compétences, Aton a pour objectif d'aider à découvrir les traitements de demain et d'améliorer leur développement pour une meilleure prise en charge des patients.

Outre le renforcement de ses effectifs, Aton poursuit activement son expansion stratégique à l'international.

Le déploiement de cette ambition sera soutenu par un investissement de 15 ME sur 3 ans portant l'investissement global d'Aton à 25 ME sur 5 ans.

Tout en se lançant dans cette transformation, Aton reste attachée à sa mission de faire progresser les traitements pour le bien des patients, de la médecine et de la société. Le repositionnement des marques d'Aton constitue un moment charnière pour la société, tandis qu'elle met l'accent sur la redéfinition du panorama des sciences médicales et l'inauguration d'une nouvelle ère de la médecine personnalisée.