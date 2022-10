Hybrigenics : cession du bloc de titres de DMS à l'étude

(Boursier.com) — Hybrigenics et Diagnostic Medical Systems ont signé le 19 octobre un protocole d'accord en vue d'organiser la cession de l'intégralité des actions détenues par DMS Group au capital d'Hybrigenics. DMS Group détient à ce jour 116 911 328 actions de Hybrigenics, représentant 43,41% du capital social. L'opération a pour objectif de valoriser au mieux cette participation, tant pour les actionnaires d'Hybrigenics que pour ceux de DMS Group. Les deux sociétés souhaitent se concentrer sur leurs coeurs de métier respectifs. Cette opération permettra d'une part à Hybrigenics d'avoir "l'opportunité d'ouvrir son capital à un ou des acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique", et d'autre part à DMS Group de renforcer sa trésorerie disponible afin de financer les investissements visant à accélérer ses développements et sa croissance dans l'imagerie médicale.