Hyatt va étendre son portefeuille d'hôtels de luxe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hyatt Hotels Corporation va ouvrir plus de 20 nouveaux hôtels et resorts de luxe dans le monde d'ici la fin de l'année 2020, renforçant ainsi le portefeuille de produits de luxe de Hyatt. Ces nouvelles adresses comprennent de nouvelles propriétés dans le cadre des marques Park Hyatt, Andaz, Alila, Grand Hyatt, Miraval et The Unbound Collection by Hyatt.



Les futurs hôtels comprennent des propriétés de caractère comme par exemple le Great Scotland Yard, l'emplacement de l'ancien quartier général de la police métropolitaine de Londres. Son ouverture est prévue pour le 9 décembre. Egalement, le majestueux Hôtel du Palais Biarritz, l'ancienne résidence impériale de Napoléon III, ouvrira en juin 2020 après une vaste rénovation.