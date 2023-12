Hunyvers : une (rare) IPO gagnante !

(Boursier.com) — Elles sont rares les sociétés introduites en Bourse lors des deux dernières années, à pouvoir se targuer de voir leur action au-dessus du prix fixé lors de l'IPO... Très rares même. Mais parmi elles, Hunyvers dont le titre s'échange autour de 13,50 Euros, après une introduction à 12 Euros début 2022. Il faut dire que le spécialiste de la location et de la vente de camping-cars, souvent présenté comme un " petit Trigano ", qui pousse aussi ses pions dans le nautisme, a su convaincre les investisseurs avec une stratégie de développement claire et respectée jusqu'à présent.

Objectifs fixés

Le chiffre d'affaires consolidé pour l'ensemble de l'exercice 2022/2023 s'établit à 112,4 ME au 31 août, en progression de +16,1% par rapport à l'exercice précédent. Et à l'issue de cet exercice, la société est parfaitement bien positionnée pour atteindre, lors de l'exercice 2024/2025, un chiffre d'affaires supérieur à 170 ME accompagné d'une marge d'exploitation de 6,5%. Des objectifs annoncés lors de l'introduction en Bourse et qui n'ont pas varié d'un iota... Là aussi c'est assez rare sur la séquence des deux dernières années !

A l'occasion du CIC Forum by Market Solutions, le Président-Directeur général, Julien Toumieux a confirmé ne constater aucun signe de ralentissement sur son marché, ni aucun effet de la hausse des taux sur la demande, alors que Hunyvers vend 1 camping-car sur 2 via un crédit : " Cela n'a pas d'effet sur le consommateur final. En revanche, concernant nos stocks, il y a un vrai sujet et la difficulté sera d'anticiper le résultat financier en fonction du niveau de nos stocks. Leur coût progresse. Faut-il faire tourner plus vite le stock quitte à faire baisser un peu la marge ? C'est tout l'arbitrage qui est en jeu aujourd'hui au sein de Hunyvers... "

Nautisme

Dans le nautisme, où le groupe veut déployer ses ambitions, il a récemment acquis Groupe LBC Nautic, " une entité qui entre dans nos standards à tous niveaux et notamment celui de la rentabilité d'exploitation et qui s'intègre parfaitement à notre stratégie ", explique le dirigeant qui ajoute, de façon générale, concernant le nautisme : " Les parallèles entre le marché du nautisme et celui du camping-car sont nombreux. Ce dernier s'est structuré au fil des ans, en termes marketing, ventes, avec des acteurs consolidateurs. Mais ce n'est pas encore le cas dans le nautisme et nous avons des opportunités importantes devant nous. "