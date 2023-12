Hunyvers : un résultat net en retrait de 10%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Hunyvers pour l'ensemble de l'exercice 2022/2023 s'établit à 112,4 ME, en progression de +16,1% par rapport à l'exercice précédent.

En organique, l'évolution des ventes au 31 août 2023 ressort à -0,2%.

Le résultat d'exploitation est en repli de 13,2%, à 5,4 ME. Il intègre des provisions et des charges liées à la restructuration en cours chez Ypo Camp Sublet, pour un montant total de 0,5 ME.

Le résultat net s'établit à 4 ME, en retrait de -10,7%.

Las capitaux propres se sont renforcés de 3,9 ME en un an, à 26,8 ME, tandis que la dette financière nette s'établit à 5,8 ME à la clôture.

Hunyvers prévoit d'afficher, sur l'exercice en cours, une nouvelle croissance de son activité.

La rentabilité d'exploitation devrait quant à elle bénéficier de la finalisation de la réorganisation chez Ypo Camp Sublet, de la contribution croissante des autres acquisitions, de la reprise de l'essor des services, ainsi que de la montée en puissance du pôle nautisme.

Par ailleurs, compte tenu de l'augmentation des stocks de véhicules neufs anticipée sur l'exercice en cours, la société s'attend à une hausse significative des frais financiers en 2023/2024.

A plus long terme, la société confirme l'ensemble de ses objectifs financiers, visant à horizon de l'exercice 2024/2025 un chiffre d'affaires supérieur à 170 ME accompagné d'une marge d'exploitation de 6,5%.