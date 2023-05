Hunyvers se renforce dans le nautisme avec l'acquisition de Marine Plaisance Service

(Boursier.com) — Hunyvers , spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs, annonce être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de la société Marine Plaisance Service, un spécialiste de la vente de bateaux installé au coeur de la presqu'île de Lège-Cap Ferret (bassin d'Arcachon).

Cette opération, dont le closing définitif est attendu le 30 juin 2023, reste soumise à la satisfaction des conditions et procédures usuelles.

Entreprise familiale créée en 1981, Marine Plaisance Service regroupe 23 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros lors de son exercice clos le 31 décembre 2022, essentiellement dans la vente de bateaux de plaisance neufs et d'occasion, aux côtés de prestations de services associés (entretien, réparation, gardiennage). La société affiche une rentabilité élevée avec une marge d'exploitation historiquement supérieure à 20%.

Cette acquisition est la deuxième réalisée par Hunyvers dans le secteur du nautisme.

Le rachat du groupe Nautic en septembre 2020 avait ainsi enrichi le périmètre de la Société de trois concessions de vente, location et gestion de bateaux de plaisance. Le chiffre d'affaires de l'activité Nautisme a ainsi représenté 3,7% du chiffre d'affaires total d'Hunyvers sur l'exercice 2021/2022 (9,7% en intégrant la future acquisition).