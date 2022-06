Hunyvers : renoue avec les bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — Dans un contexte de marché caractérisé par une demande toujours soutenue et un approvisionnement de plus en plus contraint, Hunyvers a enregistré un chiffre d'affaires record de 39,9 millions d'euros au cours du 1er semestre 2021-2022. Le Groupe s'est notamment appuyé sur une bonne anticipation de son niveau de stocks et la flexibilité de son modèle qui lui a permis d'accroître la part des modèles d'occasion dans son mix de ventes. La croissance s'établit ainsi à près de 28% en données retraitées et à plus de 69% en données publiées. La bonne orientation des ventes de VDL a entraîné également une augmentation plus que proportionnelle de l'activité de prescription de financements attestant le caractère vertueux du modèle intégré d'Hunyvers.

Cette bonne tenue des volumes s'est accompagnée d'une rentabilité positive au cours d'un 1er semestre traditionnellement en pertes, le 1er semestre disposant en effet d'un niveau de charges quasi équivalent à celui du second. Parallèlement le niveau de livraison du S1 est sensiblement moins important que celui du S2. Un bon mix des ventes, une gestion rigoureuse des charges ont ainsi porté le résultat d'exploitation à +704 kE au 1er semestre en dépit de cette saisonnalité traditionnellement défavorable.

Après prise en compte du résultat financier (-101 kE), principalement lié aux intérêts liés au PGE le résultat net au 28 février 2022 se traduit par un résultat net positif +433 kE (-726 kE au 28 février 2021 à données publiées).

Sur les 6 premiers mois de l'exercice, les flux de trésorerie d'exploitation ont été largement positifs à hauteur de 6,4 ME sous l'effet d'une capacité d'autofinancement record pour un 1er semestre de 0,9 ME et d'une variation de BFR favorable de 5,5 ME conséquence de la saisonnalité qui génère une augmentation des dettes fournisseurs partiellement compensée par une hausse du stock. Compte tenu de flux d'investissement négatifs de 0,3 ME et de flux financiers bénéficiant du produit net de l'augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse, Hunyvers affiche une trésorerie disponible de 25,8 ME au 28 février 2022.

Deux opérations de croissance externe

Au cours du 3è trimestre, Hunyvers a finalisé deux opérations de croissance externe initiées au cours du 1er semestre. Ces dernières s'inscrivent parfaitement dans la stratégie d'acquisition présentée au moment de l'introduction en bourse.

D'une part, le Groupe a réalisé l'acquisition stratégique d'un leader de la distribution de véhicules de loisirs de la région Auvergne, Martin Caravanes. Ce dernier dispose d'une offre à 360 degrés proche du modèle Hunyvers et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 7 ME au 31 décembre 2021.

D'autre part, Hunyvers a aussi racheté le groupe Sublet qui a réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 ME pour son exercice clos au 31 août 2021. Cette acquisition vient conforter la position du groupe dans la région lyonnaise et vient compléter idéalement son portefeuille de marques.

Perspectives 2022

A l'issue de son 1er semestre 2021/2022 et fort de la croissance déjà embarquée, Hunyvers est confiant quant à sa capacité à associer croissance et hausse de la rentabilité sur l'ensemble de l'exercice. En cette fin de second semestre, le groupe restera cependant vigilant face à une offre de véhicules toujours sous pression et une visibilité réduite.

Le Groupe confirme son objectif à horizon 2025 de chiffre d'affaires supérieur à 170 ME sur une base organique avec un objectif de marge opérationnelle d'au moins 6,5%.