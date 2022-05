Hunyvers renforce son implantation lyonnaise grâce à l'acquisition stratégique de Ypo Camp Sublet

(Boursier.com) — Hunyvers , spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN), annonce aujourd'hui avoir signé l'acquisition de Ypo Camp Sublet, une société spécialisée dans la distribution de véhicules de loisirs (VDL) basée à Lyon.

"C'est avec beaucoup d'ambition que nous accueillons la société Ypo Camp Sublet au sein du groupe Hunyvers. Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie d'acquisitions, avec un portefeuille de marques qui vient compléter idéalement celui distribué par le groupe Hunyvers dans la région lyonnaise. Nous mettrons au service de cette concession notre modèle de build-up ainsi que notre stratégie de marque unique afin accroître ses performances. Parallèlement, les synergies existantes entre nos entités, nous permettront de devenir le leader incontesté de cette zone", commente Julien Toumieux, Président-Directeur Général de Hunyvers.

Fort de près de 50 ans d'existence et rachetée par son actuel propriétaire en 2017, Ypo Camp Sublet est une entreprise spécialisée dans la distribution de VDL. Elle regroupe seize salariés répartis sur deux points de vente et compte un magasin ainsi qu'un atelier permettant d'assurer le SAV et la préparation des véhicules. La société propose en outre des solutions de financement susceptibles de s'intégrer au groupement Perspective, l'entreprise de prescription de financement dont Hunyvers est membre fondateur.

Ypo Camp Sublet a réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 ME pour son exercice clos au 31 août 2021.

Le closing définitif de cette acquisition devrait intervenir au plus tard mi-juillet 2022 à la suite des levées des dernières conditions suspensives. Hunyvers se fixe pour objectif de ramener la rentabilité de sa nouvelle acquisition au niveau des standards du groupe à horizon deux ans. Pour ce faire, il s'appuiera sur sa stratégie d'offre à 360 degrés intégrant les services associés et son modèle de gestion construit sur un support centralisé pour les concessions.

Cette acquisition ainsi que celle récente de Martin Caravanes illustrent la volonté de Hunyvers de renforcer son empreinte territoriale grâce à une politique active de croissance externe lui permettant à la fois d'étendre les régions qu'il couvre et également d'asseoir sa position dans les zones où il est déjà présent.

Hunyvers est cotée sur Euronext Growth Paris depuis mars 2022 (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN).