Hunyvers finalise l'acquisition de LBC Nautic

(Boursier.com) — Hunyvers , spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs a finalisé l'acquisition du distributeur de bateaux de plaisance Groupe LBC Nautic qui sera intégré dans son périmètre de consolidation à compter du 1er novembre.

Créé en 1978, Groupe LBC Nautic regroupe les entités LBC Distribution et LBC Charter. Son équipe constituée de 25 personnes est répartie sur 4 sites dont 3 directement sur les ports de La Baule/ Le Pouliguen et 1 magasin à La Baule/ Pornichet. Spécialisée dans la vente de bateaux neufs et d'occasion, le groupe propose également une palette de services à 360o (entretien, réparation, gardiennage, formations au permis, accastillage et pièces détachés, solutions de financement et d'assurance), adossée à un positionnement haut de gamme.

Au titre de son dernier exercice, clos le 30 septembre, Groupe LBC Nautic a réalisé un chiffre d'affaires estimé à 13 millions d'euros, en croissance d'environ 19% par rapport à son exercice précédent.

En terme de rentabilité, Groupe LBC Nautic affiche une marge d'exploitation déjà en ligne avec les standards de la société. Cette marge sera amenée à progresser à moyen terme grâce à l'apport d'expertises d'Hunyvers, s'appuyant sur sa plateforme de services centralisés et aux effets de taille critique vis-à-vis des fournisseurs et des organismes de financement.

La finalisation de cette acquisition marque la troisième opération en 3 ans pour Hunyvers dans le nautisme (après les rachats de Groupe Nautic en 2020 puis de Marine Plaisance Service au printemps 2023). Elle illustre "la stratégie volontaire du Groupe sur ce marché offrant de solides perspectives de croissance et de rentabilité".