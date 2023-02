Hunyvers est entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de 100% du capital de Caravanes Cassegrain

(Boursier.com) — Hunyvers , spécialiste de la distribution de véhicule de loisirs, annonce aujourd'hui être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de 100% du capital de Caravanes Cassegrain, un distributeur de véhicules de loisirs (VDL) basé à Chinon (Indre-et-Loire).

L'opération, dont le closing est attendu au plus tard le 31 mars 2023, reste soumise à la satisfaction des conditions et procédures usuelles.

Entreprise familiale créée il y a plus de 50 ans, Caravanes Cassegrain est aujourd'hui dirigée par la fille du fondateur, Sophie Cassegrain. La concession regroupe 12 salariés au sein d'un magasin et d'un atelier situés dans la zone commerciale de Blanc Carroi à Chinon.

Caravanes Cassegrain a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 7 millions d'euros pour son exercice clos au 31 août 2022, principalement dans la vente des véhicules neufs (plus des trois quarts de l'activité). Une fois l'acquisition finalisée, l'ensemble des dirigeants de la société dont Sophie Cassegrain continueront de piloter l'entreprise Cassegrain et resteront donc acteurs de son développement.