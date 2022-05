Hunyvers est entré en négociation exclusive pour l'acquisition de Martin Caravanes

(Boursier.com) — Hunyvers , spécialiste de la distribution de véhicules de loisir, annonce aujourd'hui être entré en négociation exclusive pour l'acquisition de Martin Caravanes, une société spécialisée dans la distribution de véhicules de loisirs (VDL) située à Lempdes à proximité de Clermont-Ferrand au coeur de la région Auvergne. Cette opération reste soumise aux conditions usuelles notamment celles liées au délai d'information et de renonciation des salariés.

Fort de plus de 30 ans d'existence, Martin Caravanes est une entreprise familiale qui compte dix salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 7 ME au 31 décembre 2021.

"Nous sommes ravis d'accueillir la société Martin Caravanes au sein du groupe Hunyvers. Cette acquisition est conforme en tout point aux critères établis dans le cadre de notre stratégie de croissance externe. Nous sommes convaincus de notre capacité à intégrer cette entité compte tenu de notre savoir-faire en la matière. Parallèlement, ses atouts et son service clients nous donnent l'assurance qu'elle participera activement au développement du groupe Hunyvers. En effet, Martin Caravanes partage un ADN commun avec Hunyvers dans le respect des valeurs humaines et de la considération du client. En conséquence, je suis convaincu qu'elle contribuera à la poursuite de notre stratégie de croissance rentable", commente Julien Toumieux, Président-Directeur Général de Hunyvers.

Cette acquisition, immédiatement relutive, viendra compléter le maillage territorial de Hunyvers, grâce à un positionnement géographique à équidistance du siège historique de Limoges et des nouvelles concessions lyonnaises. Le périmètre des marques distribuées est également en parfaite adéquation avec celui du groupe Hunyvers. Enfin, Martin Caravanes dispose d'une offre à 360 degrés centrée sur le service clients, avec notamment un magasin, un atelier permettant le SAV et la préparation des véhicules, ainsi que des solutions de financement facilitant l'acquisition pour les clients dans une approche comparable à celle de Hunyvers.

Une fois l'opération réalisée et l'intégration de la société qui devrait intervenir au plus tard fin juillet 2022, Philippe Martins, l'actuel dirigeant de Martin Caravanes, intégrera le groupe Hunyvers où, il participera au développement du groupe.

Philippe Martins, Directeur Général de Martin Caravanes, déclare : "C'est avec un grand plaisir que je rejoins le groupe Hunyvers. De grands projets et de belles années nous attendent, tant sur un plan professionnel qu'en termes de relations humaines."

Cette acquisition illustre la volonté de Hunyvers de poursuivre une politique de croissance externe active conformément à la stratégie présentée à l'occasion de son introduction en bourse. Dans ce cadre, la société continue d'étudier activement plusieurs cibles du secteur sur le territoire français.