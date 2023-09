Hunyvers : en négociations exclusives pour acquérir Groupe LBC Nautic

(Boursier.com) — La société Hunyvers a annoncé son entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition du distributeur de bateaux de plaisance Groupe LBC Nautic, dont le chiffre d'affaires sur l'exercice en cours (qui sera clos le 30 septembre 2023) devrait s'établir à environ 13 millions d'euros, soit une croissance attendue de près de 19%. La finalisation de cette opération reste soumise à la levée des conditions suspensives habituelles.

Créé en 1978, Groupe LBC Nautic regroupe les entités LBC Distribution et LBC Charter. Son équipe constituée de 25 personnes est répartie sur 4 sites dont 3 directement sur les ports de La Baule/le Pouliguen et 1 magasin à La Baule/Pornichet. Spécialisée dans la vente de bateaux neufs et d'occasion, le groupe propose également une palette de services (entretien, réparation, gardiennage, formations au permis, accastillage et pièces détachés, solutions de financement et d'assurance), adossée à un positionnement haut de gamme.

Après les rachats de Groupe Nautic en 2020 puis de Marine Plaisance Service au printemps 2023, deux entreprises réunissant quatre concessions toutes situées dans le bassin d'Arcachon, Hunyvers étendrait ainsi sa présence sur le littoral atlantique en prenant pied dans la baie de La Baule, un haut lieu de la plaisance en constant essor.

En tenant compte de cette future acquisition, l'activité Nautisme représenterait en intégrant en année pleine l'ensemble des acquisitions réalisées sur le secteur plus de 15% du chiffre d'affaires total d'Hunyvers sur l'exercice 2022/2023. En termes de rentabilité, Groupe LBC Nautic affiche une marge d'exploitation déjà en ligne avec les standards de la Société. Hunyvers entend faire progresser cette marge à moyen terme.

Le closing définitif de cette opération est attendu le 31 octobre 2023. Conformément à la stratégie annoncée, Hunyvers entend continuer à mener une politique d'acquisitions offensive et sélective dans le nautisme, tout en poursuivant sa croissance externe dans les véhicules de loisirs.