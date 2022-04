Hunyvers confirme ses objectifs 2025

(Boursier.com) — Pour sa 1ère publication de chiffre d'affaires depuis son introduction en bourse, Hunyvers délivre un chiffre d'affaires consolidé de 39,9 millions d'euros au 1er semestre 2021-2022 clos au 28 février 2022. Il est en augmentation de +68,5% par rapport au 1er semestre de l'année précédente à données publiés et de +29,7% hors sous-groupe Boutic Auto, acquisition réalisée le 31 août 2021. Cette solide performance confirme la bonne orientation du marché du véhicule de loisirs, porté à la fois par la recherche d'une solution flexible et protectrice pour les vacances alors que le risque sanitaire n'est pas dissipé et par des moteurs structurels puissants comme la demande de naturalité et l'augmentation du nombre de jeunes retraités. Traditionnellement, le 1er semestre contribue moins au chiffre d'affaires annuel que le second, en raison de la saisonnalité des livraisons, généralement supérieures sur la 2ème partie de l'exercice.

Perspectives

A l'issue de ce 1er semestre, Hunyvers demeure confiant dans sa capacité à réaliser une croissance record sur l'exercice 2021-2022 nourrie par une demande qui reste très forte. Le groupe restera cependant vigilant face aux incertitudes géopolitiques qui ont pour corollaire des difficultés d'approvisionnement impactant les constructeurs de VDL et une hausse du prix des véhicules.

Hunyvers s'attache à utiliser son statut de distributeur, en relation avec un large éventail de constructeurs, pour optimiser ses stocks tout en utilisant au maximum le levier des ventes de véhicules d'occasion. La société évalue activement plusieurs acquisitions potentielles afin de renforcer son réseau. Enfin, les équipes de Hunyvers travaillent à l'enrichissement des fonctionnalités de Caramaps.

Hunyvers réaffirme sa pleine confiance dans sa capacité à atteindre ses objectifs 2025 à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 170 ME et une marge d'exploitation de 6,5%.