Hunyvers : confiant dans sa capacité à réaliser une croissance record sur l'exercice

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Hunyvers sur les 9 premiers mois de son exercice 2021/2022 s'établit à 67,3 millions d'euros au 31 mai, en augmentation de +64% à données publiés par rapport à la période comparable de l'année précédente et de +21% en organique (hors sous-groupe Boutic Auto). Au cours de ces 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de la vente de véhicules ressort à 58,1 ME, en croissance de +69% dont 23% en organique. Les ventes de services annexes s'établissent à 9,3 ME. Elles bénéficient de l'augmentation du parc de véhicules roulant et d'une activité de prescription de financement très dynamique.

Au 3e trimestre, les ventes ressortent à 27,4 E et ont continué de progresser à un rythme élevé et comparable à celui des trimestres antérieurs. Elles sont en hausse de 57%, dont 21% en organique.

Cette solide performance confirme la très forte résilience de la demande de véhicules de loisirs et son caractère structurel dans un contexte de pressions inflationnistes.

Perspectives

Hunyvers demeure confiant dans sa capacité à réaliser une croissance record sur l'exercice 2021/2022.

Le groupe restera cependant vigilant face à l'accentuation des difficultés d'approvisionnement sur la fin de l'exercice qui pourraient conduire à de nouveaux reports de ventes sur les prochains trimestres. La solidité de sa position dans une conjoncture où certains acteurs seront fragilisés conforte néanmoins Hunyvers dans sa volonté de poursuivre sa politique de croissance externe active.