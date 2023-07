Hunyvers : Accélération de la croissance au troisième trimestre, à près de +20%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Hunyvers sur les 9 premier mois de l'exercice 2022/2023 s'élève à 78,1 millions d'euros (ME), en progression de +16% par rapport à même période en 2021/2022. Les ventes de véhicules de loisirs (VDL) s'établissent à 66,4 ME, soit une progression de 14,3% alimentée à la fois par les véhicules neufs (+10,7%) et d'occasion (+18,6%).

Parallèlement, les services (atelier, pièces détachés, nautisme, prescription de financement...) ont poursuivi leur montée en puissance (+26,1%), totalisant 11,7 ME de chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'exercice en cours.

La contribution des acquisitions s'établit à 13,4 ME sur la période. Elle combine l'activité de trois sociétés : Martin Caravanes et Ypo Camp Sublet, consolidés depuis le 30/06/2022, et Caravanes Cassegrain, intégré le 1er avril 2023 au périmètre de consolidation.

En organique, l'évolution du chiffre d'affaires de Hunyvers ressort ainsi à -3,9%, une performance appréciable au regard d'une base de comparaison très élevée. Pour rappel, les neuf premiers mois de l'exercice 2021/2022 avaient été marqués par une croissance organique exceptionnelle, de +21%, en lien avec le fort rattrapage de la demande en sortie de confinement.

Sur le seul troisième trimestre, l'évolution du chiffre d'affaires d'Hunyvers s'établit à -3% à périmètre constant. En consolidé, l'activité atteint 32,8 ME, un niveau historique faisant ressortir une croissance de +19,7%, en accélération par rapport au premier semestre de l'exercice (+13,3%).

Le mix d'activité au troisième trimestre a été marqué par des ventes de VDL très dynamiques (+22,7%) et une activité de services moins soutenue (+2,6%). Cette évolution transitoire s'explique par une activité de préparation-livraison de VDL particulièrement intense au printemps 2023, qui a entraîné une moindre disponibilité des équipes Hunyvers dédiées au Service après-vente.

Solide visibilité sur la fin de l'exercice et confirmation des objectifs 2025

Après avoir intégré au 1er avril 2023 le distributeur de VDL Caravanes Cassegrain, basé à Chinon (Indre-et-Loire), Hunyvers a finalisé, fin juin, l'acquisition de Marine Plaisance Service. Spécialiste de la vente de bateaux de plaisance installé au Cap-Ferret, Marine Plaisance Service a réalisé 6 ME de chiffre d'affaires en 2022 et affiche une marge brute historiquement supérieure à 20%.

Conforme à la feuille de route annoncée lors de l'introduction en Bourse, cette stratégie de croissance externe offensive et sélective va être poursuivie. Elle visera notamment à étendre le maillage géographique de la Société dans les VDL (région Centre) et le nautisme (Atlantique centre-ouest).

Hunyvers continue d'évoluer dans un environnement favorable, caractérisé par une demande structurellement soutenue et, depuis fin 2022, une normalisation des conditions d'offre (approvisionnement, prix de vente). Le quatrième trimestre 2022/2023 a débuté sous de bons auspices matérialisés par des prises de commandes dynamiques, assurant à la Société une solide visibilité sur la fin de l'exercice en cours.

À horizon 2025, Hunyvers confirme viser un chiffre d'affaires supérieur à 170 ME, dont 135 à 140 ME provenant de la croissance organique, et une marge d'exploitation de 6,5%,

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Chiffre d'affaires du quatrième trimestre : le 4 octobre 2023, après Bourse