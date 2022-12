Hunyvers : 4,4 ME de bénéfices pour 2021-2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Hunyvers pour l'ensemble de l'exercice 2021-2022 ressort à 96,9 millions d'euros, en hausse de +50,3% par rapport à celui de l'exercice 2020-2021. La contribution des acquisitions s'établit à 27,5 ME à travers l'intégration de Boutic Auto, consolidé depuis le 31 août 2021, et des sociétés Martin Caravanes et Ypo Camp Sublet, toutes deux consolidées sur deux mois. La croissance organique des ventes ressort ainsi à +7,5% sur l'exercice.

Cette solide croissance s'accompagne d'une progression significative de la rentabilité. La marge brute est en hausse de 75% sur l'exercice écoulé, à 20,8 ME, matérialisant un taux de marge de 21,4%, en progression de 300 points de base. Ce niveau élevé est la conséquence directe de l'évolution du mix de chiffre d'affaires en faveur des ventes de VDL d'occasion (+71,5%) et de services (+58,7%), deux activités fortement génératrices de marge.

Dans le sillage de la marge brute, le résultat d'exploitation d'Hunyvers progresse de 122% à 6,2 ME, faisant ressortir une marge de 6,4%, (4,3% l'exercice précédent). En lien avec l'intégration des récentes acquisitions, les frais de personnel sont en hausse de 58%, à 8,6 ME.

Après comptabilisation d'un impôt sur les résultats de 1,6 ME (0,3 ME précédemment), le bénéfice net de l'exercice 2021/2022 s'établit à 4,4 ME. Ce niveau représente un quasi-doublement (+92%) sur un an.

Perspectives

La société reste confiante dans sa capacité à démontrer cette année encore la forte résilience de son modèle, et ce malgré une base de comparaison particulièrement exigeante par rapport à l'exercice qui vient de s'achever.

Hunyvers confirme la bonne tenue de sa feuille de route annoncée lors de l'introduction en Bourse. A horizon 2025, la société vise toujours un chiffre d'affaires supérieur à 170 ME, dont 135 à 140 ME provenant de la croissance organique, accompagné d'une marge d'exploitation de 6,5%.