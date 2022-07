Humana relève ses prévisions de profits

(Boursier.com) — Humana , le groupe américain leader des services d'assurance dans la santé, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice GAAP par action de 5,48$ et un bpa ajusté de 8,67$. Le groupe met à jour sa guidance sur l'exercice fiscal 2022, à environ 20,3$ de bpa GAAP et 24,75$ de bénéfice ajusté par action, ce qui représente une augmentation de 20% du profit ajusté par titre en comparaison de l'exercice antérieur. Pour le trimestre clos, les revenus GAAP ont été de 23,7 milliards de dollars, contre 20,6 milliards un an avant.