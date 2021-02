Humana : quatrième trimestre en pertes

Humana : quatrième trimestre en pertes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Humana , assureur américain, a déploré au quatrième trimestre une perte par action GAAP de 2,07$ et de 2,3$ sur une base ajustée. La perte ajustée était attendue encore plus lourde, à 2,36$. Les revenus sont ressortis quant à eux voisins des 19 milliards de dollars et supérieurs aux attentes de marché. Le groupe livre par ailleurs une guidance 2021 de bénéfice par action allant de 20,82 à 21,32$ en base GAAP, alors que le bpa ajusté annuel est anticipé entre 21,25 et 21,75$.