Humana : deux avertissements en une semaine !

(Boursier.com) — Humana , le groupe américain leader des services d'assurance dans la santé, dévisse encore de 10% à Wall Street. Il avait déjà prévenu il y a une semaine que les coûts médicaux accrus pourraient plomber les prévisions 2024. Humana avait averti que la progression de la demande en services médicaux et de soins aux patients entraînerait des coûts médicaux plus élevés qu'attendu sur le quatrième trimestre et pourrait aussi affecter les prévisions 2024. Rebelote ce jeudi, puisque le groupe émet une guidance 2024 inférieure aux anticipations de Wall Street. Le groupe s'attend à un bénéfice ajusté par action de 16$ seulement en 2024... contre 29$ de consensus ! Les assureurs maladie ont déjà été nombreux à signaler des coûts accrus en raison de la forte reprise des interventions qui avaient été retardées pendant la pandémie.