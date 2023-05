Hugo Boss voit plus haut !

(Boursier.com) — Hugo Boss voit plus haut ! Le groupe d'habillement a réhaussé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice 2023 après une hausse de ses ventes au premier trimestre sur fond d'optimisation de son réseau mondial de magasins. L'entreprise anticipe désormais une évolution de son bénéfice d'exploitation comprise entre 10 et 20%, contre 5 et 12% visée précédemment, pour atteindre un niveau compris entre 370-400 millions d'euros en 2023.

L'entreprise de mode table également sur des ventes en hausse d'environ 10%, contre une croissance à un chiffre, pour atteindre environ 4 milliards d'euros en 2023.