Hub One fait appel à Streamwide

Hub One fait appel à Streamwide









Crédit photo © Groupe ADP

(Boursier.com) — Hub One, opérateur de technologies digitales pour les entreprises, fait appel à STREAMWIDE, acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, afin de basculer ses terminaux mobiles présents dans les aéroports parisiens sur son nouveau réseau 4G/5G professionnel privé. A travers ce réseau, les professionnels de la plateforme aéroportuaire bénéficieront de communications enrichies et privatives dédiées, et pourront échanger des informations de façon optimale.

Ce choix intervient dans le cadre du lancement des offres mobiles 4G/5G professionnelles de Hub One sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, qui fait suite à l'ouverture de ParisOrly il y a quelques semaines.

En janvier 2020, l'ARCEP a attribué à Hub One des fréquences 4G/5G professionnelles sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Le déploiement de ce réseau professionnel très haut débit s'inscrivait dans le développement du smart airport qui vise à améliorer la fluidité et la sécurité des opérations ainsi que l'expérience client des voyageurs.

Afin de bénéficier pleinement de ces nouvelles fréquences, Hub One devait migrer l'intégralité de sa flotte de terminaux mobiles et portatifs - utilisant un réseau Tetra PMR dédié - sur son nouveau réseau. Dans ce contexte, le groupe a fait appel à STREAMWIDE et sa solution team on mission pour effectuer la bascule du réseau Tetra PMR au réseau 4G/5G professionnel.