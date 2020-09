HSW Développement va relever son offre sur Horizontal Software

Crédit photo © Horizontal

(Boursier.com) — HSW Développement, qui détient 71,19% du capital et des droits de vote de Horizontal Software (avec les actionnaires agissant de concert 93,94% du capital et des droits de vote) à la suite de la souscription à l'augmentation de capital de la société qui lui était réservée, va, comme prévu, lancer une Offre Publique d'Achat Simplifié suivi d'un Retrait obligatoire. En revanche, le prix de l'offre visant les actions non détenues par HSW Développement va être rehaussé de 0,85 à 1,04 euro par action.

HSW Développement envisage de procéder au dépôt du projet d'offre auprès de l'AMF au cours des prochaines semaines avec pour objectif une ouverture de l'offre en octobre, sous réserve de la décision de conformité du régulateur sur le projet.