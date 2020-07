HSBC va supprimer 255 postes dans sa banque d'investissement en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La restructuration mondiale de HSBC passe par Paris. Alors que le plan de réorganisation globale de la banque vise la suppression de plus de 35.000 emplois à moyen terme, sa filiale française va supprimer 255 postes sur 678 dans ses activités de banque de financement, d'investissement et de marchés. Confirmant une information des 'Echos', FO HSBC indique que ces "départs se feront prioritairement sur la base du volontariat. S'il n'y avait pas suffisamment de volontaires, il y aurait des licenciements pour motif économique". La majorité des départs devrait intervenir dans le 1er trimestre 2021, précise le syndicat.

Une porte-parole de HSBC à Paris a indiqué à Reuters qu'un projet de réorganisation de ses activités de "Global Banking and Markets" avait été présenté aux représentants des salariés. "Son principe serait de réallouer des capitaux et des ressources face aux défis structurels de cette activité, se concentrer sur des activités rentables, réduire la base de coûts et défendre notre compétitivité".

Cette annonce intervient alors que HSBC cherche toujours un repreneur pour son activité de banque de détail en France.