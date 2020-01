HSBC lance des API de trésorerie pour une meilleure gestion des flux dans 27 marchés incluant la France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — HSBC lance des API de trésorerie, TREASURY APIs, pour offrir à ses clients entreprises un moyen plus rapide et plus transparent de transférer des fonds...

À l'aide des services TREASURY APIs d'HSBC , les trésoriers d'entreprises peuvent effectuer des paiements à partir de leur propre poste de travail, sans se connecter à une plateforme bancaire propriétaire. Les clients reçoivent la confirmation qu'une demande de paiement a été reçue et peuvent suivre les paiements de leurs comptes vers le bénéficiaire, améliorant ainsi la visibilité sur leurs transactions.

Les clients peuvent également utiliser les services TREASURY APIs d'HSBC pour consulter à la demande et en temps réel les soldes des comptes et les transactions. Cela se substitue aux relevés et permet une gestion de trésorerie efficace et optimisée.

Les TREASURY APIs fournissent une gamme de services de façon sécurisée, disponibles directement depuis le logiciel de gestion de l'entreprise.

Temps réel

Les API peuvent être utilisées pour les paiements en temps réel, les paiements unitaires ou regroupés et le suivi des paiements en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique, notamment la France, l'Allemagne, Hong Kong, l'Inde, Singapour, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Selon Nadya Hijazi, responsable Digital, Global Liquidity and Cash Management, HSBC : "Nos API répondent aux nouvelles attentesdes clients qui souhaitent bénéficier d'un accès rapide, simple et sécurisé aux services de paiement et de compte. Les API représentent une réelle innovation dans le monde de la connectivité entreprise-banque, et nous sommes heureux de mettre le client au centre des nouveaux développements pour les aider à gérer et à développer leurs activités."

TATA CLiQ, la plateforme de e-commerce du groupe TATA, traite désormais en Inde les remboursements aux consommateurs en instantané à l'aide de la solutionTREASURY APIs.

Ashish Diwanji, de Tata Unistore Limited (TATA CLiQ) a déclaré : "Auparavant, nous nous appuyions sur le téléchargement et l'approbation des fichiers pour rembourser nos clientsqui recevaientles fonds le lendemain de leur réclamation.- comme nous recevons déjà en fin de journée les confirmations de remboursement de la part de nos vendeurs sur notre plateforme ; Avec les TREASURY APIs, nous pouvons déclencher des paiements automatiquement, 24h / 24 et 7j / 7, sans qu'aucune saisie manuelle ne soit nécessaire. Cela permet une bien meilleure expérience pour nos clients qui sont remboursés plus rapidement."