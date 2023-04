HSBC : la cession de la banque de détail en France a du plomb dans l'aile

(Boursier.com) — La hausse des taux d'intérêt va-t-elle remettre en cause une des grosses opérations de l'année dans le secteur bancaire français ? Nous n'en sommes pas encore là, mais HSBC a clairement averti que la cession de ses activités de banque de détail en France à My Money Group pourrait être compromise.

"Le Groupe acquéreur nous a informés que les hausses significatives et inattendues des taux d'intérêt en France depuis la signature de l'Accord-Cadre en 2021 et le traitement comptable à la juste valeur qui en découle à la date de réalisation de l'opération augmenteront significativement le montant de fonds propres requis de la part du Groupe acquéreur élargi à la date de réalisation de l'opération. A moins que ce problème ne soit résolu, l'acquéreur ne sera pas en mesure d'obtenir l'autorisation réglementaire requise pour l'opération envisagée", affirme HSBC dans un communiqué. Etant donné l'incertitude entourant désormais la finalisation de l'acquisition, le géant bancaire a indiqué avoir annulé cette écriture comptable.

Les parties poursuivent leurs discussions alors que, selon les termes de l'accord, My Money Group est tenu de faire tout son possible pour obtenir l'approbation réglementaire de la transaction. " Si l'opération se réalise, il faut s'attendre à ce que la date de réalisation de l'opération soit retardée", précise HSBC. Si elle n'est pas finalisée d'ici le 31 mai 2024, l'accord de reprise prendra fin automatiquement - même si un délai peut être accordé jusqu'au 30 novembre 2024 à certaines conditions.

La vente de la banque de détail en France de HSBC à My Money Group a été annoncée en juin 2021 pour un montant symbolique d'un euro. La banque britannique avait indiqué alors que cette cession se traduirait par une perte d'environ 2,3 milliards de dollars et par une dépréciation d'actifs de 0,7 Md$. Un échec éventuel mettrait un terme à l'une des plus importantes cessions d'actifs stratégiques menées par HSBC au cours des dernières années dans le cadre de sa stratégie visant à se retirer des marchés occidentaux pour se recentrer sur l'Asie.