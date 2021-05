HSBC : Jean Beunardeau est nommé Président du Conseil d'Administration de HSBC Continental Europe

(Boursier.com) — Jean Beunardeau (59 ans), actuellement Directeur général de HSBC Continental Europe, est nommé Président du Conseil d'Administration de HSBC Continental Europe. Jean Beunardeau succède à Samir Assaf qui après 9 années passées en tant que Président d'HBCE a accepté de prendre la présidence du Conseil de HSBC Middle East BV (HMEH) et de HSBC Bank Middle East Limited (HBME).

Jean Beunardeau assumera un rôle de premier plan au sein de la Banque de Financement, d'Investissement et de Marchés, poursuivant son engagement auprès des clients et de l'ensemble des parties prenantes pour maintenir le plus haut niveau de dialogue stratégique à travers l'Europe continentale.

Dans ce rôle, il reportera directement à Greg Guyett, co-responsable mondial de la Banque de Financement d'Investissement et de Marchés de HSBC.

La nomination de son successeur en tant que Directeur général de HSBC Continental Europe sera annoncée prochainement.