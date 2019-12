HSBC Holdings : Moody's menace

(Boursier.com) — Moody's abaisse la perspective associée à la note crédit long-terme senior non garantie 'A2' de HSBC Holdings à 'négative'. "Les perspectives négatives concernant la notation de HSBC Holdings sont liées au risque d'exécution lié au repositionnement planifié de HSBC Bank et de l'activité américaine du groupe, ainsi qu'à notre prévision d'une rentabilité faible en 2020 et 2021. Elle reflète également les pressions sur la qualité des actifs et la rentabilité en Asie en raison d'un environnement opérationnel plus difficile à Hong Kong et dans le reste de la région", a déclaré Alessandro Roccati, Senior Vice President chez Moody's.