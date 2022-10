HSBC Holdings envisage de céder une partie de ses activités pour plusieurs milliards de dollars

(Boursier.com) — Sous la pression de son principal actionnaire chinois, HSBC Holdings pourrait céder ses activités au Canada. "Nous examinons actuellement nos options stratégiques en ce qui concerne notre filiale au Canada", a déclaré la banque sino-britannique, précisant que "HSBC revoit régulièrement ses activités sur tous ses marchés". Cette revue stratégique n'en est qu'à ses débuts et aucune décision n'a été prise mais l'une des options envisagées est la vente de 100% du capital de HSBC Bank Canada, a précisé l'établissement financier.

Le prêteur a chargé les banquiers de JPMorgan Chase & Co de sonder les acheteurs potentiels, selon une personne proche du dossier citée par 'Bloomberg'. Une cession totale de la branche pourrait rapporter près de 10 milliards de dollars à HSBC selon l'agence. 'Skynews', qui avait rapporté en premier cette information, évoque une somme de 7 Mds$.

HSBC est présent au Canada depuis 1981, selon son site Web. HSBC Bank Canada est la septième banque en importance au pays et exploite plus de 130 succursales sur le territoire national. Le Canada représentait environ 4% du bénéfice avant impôts de HSBC et 3% de ses comptes clients mondiaux à la fin de l'année dernière, selon le rapport annuel de la société. Elle employait 5.348 personnes à la fin 2021. HSBC Bank Canada offre toute une gamme complète de services bancaires aux particuliers et aux entreprises, mais est aussi présente dans la gestion de patrimoine et la banque d'investissement.

Alors que Ping An Insurance Group appelle à la scission des activités asiatiques de l'établissement, HSBC est en train de procéder à une restructuration à marche forcée visant à augmenter ses profits et à faire pivoter son activité vers l'Asie, notamment dans la gestion de fortune. Le géant financier a annoncé en mai 2021 son retrait de la banque de détail aux Etats-Unis, puis un mois plus tard la vente de ses activités de détail en France.